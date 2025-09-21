ଶ୍ରୀନଗର: ଶନିବାର ରାତିରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଉତ୍ତର କାଶ୍ମୀରର ନୌଗାମ ସେକ୍ଟରରେ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। ସାଉଦି ଆରବ ସହିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଭାରତୀୟ ସେନା କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ, ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପୋଷ୍ଟକୁ ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ୪୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଳିବର୍ଷା ଚାଲିଥିଲା।

Advertisment

ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ସେନା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ନଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୫ଟାରେ ପାକିସ୍ତାନ ନୌଗାମ୍ ସେକ୍ଟରର ଟୁଟମାର ଗାଲିରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସେନାର ସୈନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ କେବଳ ଉସୁକାଇବା ଭଳି ଭାବି ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଳିବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ସେମାନେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ।

ପ୍ରାୟ ୪୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଗୁଳିବର୍ଷା ଜାରି ରହିଲା। ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନ୍ୟମାନେ ଗୁଳିବର୍ଷା ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ, ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ପ୍ରାୟ ତିନି ଘଣ୍ଟା ପରେ, ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୯ଟା ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନ୍ୟମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତୀୟ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳିବର୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯାହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନେ ଦେଇଥିଲେ।

ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପୋଷ୍ଟ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଟୁଟମାର ଗଲିର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାରେ ଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଲିପା ଉପତ୍ୟକା।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ପୂର୍ବରୁ, ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଉଧମପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସେଓଜଧର ଜଙ୍ଗଲରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ମୁହାଁମୁହିଁ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ସେନା ଯବାନ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଶନିବାର ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବିଳାସପୁର ନିବାସୀ ସହିଦ ଲାନ୍ସ ଦଫାଦାର ବଳଦେବ ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ସେନା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲା।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଉଧମପୁର ଏବଂ ଡୋଡା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କାଞ୍ଜି ନାଲାର ସେଓଜଧର ଜଙ୍ଗଲରେ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୮ଟାରେ, ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସେଓଜଧର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେନାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଇଫଲ୍ସ ଏବଂ ଉଧମପୁର ପୁଲିସ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅପରେସନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ (ଏସଓଜି)ର ମିଳିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଉପରେ ହଠାତ୍ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ।

ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏନକାଉଣ୍ଟର ସମୟରେ ସେନାର ବଳଦେବ ଚାନ୍ଦ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଶନିବାର ସକାଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ଏବଂ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ମିଳିତ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦିନବ୍ୟାପୀ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଡୁଡ୍ଡୁ-ବସନ୍ତଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥିଲା।

ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଖସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଡୋଡା ଏବଂ ଉଧମପୁରରୁ ଅତିରିକ୍ତ ବାହିନୀ ପଠାଯାଇଛି। ଚାଲିଥିବା ଅପରେସନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ ଏବଂ ସ୍ନିଫର କୁକୁର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ଶନିବାର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ହୋଇନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି।