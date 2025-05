ଶ୍ରୀନଗର: ସୀମାରେ ପୁଣି ଦେଖାଗଲା ଡ୍ରୋନ୍ । ସାମ୍ବାରେ ପାକିସ୍ତାନ ପଟୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା । ଡ୍ରୋନ ଉଡିବା ନେଇ ଏଏନଆଇରେ ସୂଚନା । ତେବେ ସବୁ ଡ୍ରୋନକୁ ନଷ୍ଟ କଲା ଭାରତୀୟ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ଯାୟ ଡ୍ରୋନ ପରେ ଆଉ ଆସିନଥିବା ସୂଚନା ।

#WATCH | J&K: Red streaks seen and explosions heard as India's air defence intercepts Pakistani drones amid blackout in Samba. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/EyiBfKg6hs



ତେବେ କିଛି ସମୟ ତଳେ ସାମ୍ବାରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଥିବାର ଖବର ଆସିଥିଲା । ଡ୍ରୋନ ଦେଖାଯିବା ପରେ ସାମ୍ବାକୁ ବ୍ଲାକ ଆଉଟ୍ କରାଗଲା । କ୍ଷଗ୍ଦଚ୍ଚଗ୍ଦ ସାମ୍ବା ସେକ୍ଟରରେ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଡ୍ରୋନ୍ ଆସିଛି ଏବଂ ପରେ ଆଉ ଆସିନି । ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ସେନା ସୂତ୍ରରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ସେପଟେ ଆଜି ସଂଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ୫ଟାରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଡିଜିଏମଓ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ସୀମାରେ ଗୋଟିଏ ବି ଗୁଳି ଫୁଟିବନି କି ଗୋଟିଏ ବି ଗୁଳିର ଶବ୍ଦ ବି ଶୁଭାଯିବନି ବୋଲି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଡିଜିଏମଓ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ସନ ନନେବା ସହ ସୀମାରୁ ଦୁଇ ଦେଶ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ସହମତି ହୋଇଛି । ତେବେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପରେ ସାମ୍ବାରେ ଡ୍ରୋନ ଦେଖା ଦେବା ପାକିସ୍ତାନର ଦୋମୁହାଁ ନୀତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।

Comparatively, a very small number of drones have come in the Samba sector. They are being engaged and there is nothing to be alarmed: Army Sources pic.twitter.com/MIEW2b8bNy