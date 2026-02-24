ଇସଲାମାବାଦ:ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ପାକିସ୍ତାନର ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଆଇନ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଭାବରେ ବିବେଚିତ ଏଲ୍ଏଲ୍ବି ଡିଗ୍ରୀ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ଇସଲାମାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ରାୟ ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହେବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୩ ତାରିଖରେ, ଇସଲାମାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ୧୧୬ ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରାୟ ଜାରି କରି ଜଷ୍ଟିସ୍ ତାରିକ ମହମୁଦ ଜାହାଙ୍ଗିରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଡନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଆରମ୍ଭରୁ ବେଆଇନ ଥିଲା କାରଣ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବୈଧ ଆଇନ ଡିଗ୍ରୀ ନଥିଲା।ତାରିକ ମହମୁଦ ଜାହାଙ୍ଗିରୀଙ୍କୁ ୩୦ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୦ରେ ଇସଲାମାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟିକ ଅଭ୍ୟାସକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରାୟରେ, କୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଏଲ୍ଏଲ୍ବି ଡିଗ୍ରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସର୍ଦ୍ଦାର ମହମ୍ମଦ ସରଫରାଜ ଡୋଗର ଓ ବିଚାରପତି ମହମ୍ମଦ ଆଜମ ଖାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କରାଚୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ଆଧାରରେ, କୋର୍ଟ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେ, ଜାହାଙ୍ଗିରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ଜାଲିଆତି ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ମିଥ୍ୟା ନାମରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଓ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନାମଲେଖା ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଦି ରହିଛି।
ଦୁଇଟି ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ୍ ନମ୍ବର ରହିବା ଅସମ୍ଭବ ତଥା ବେଆଇନ
ରାୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାହାଙ୍ଗିରି ୧୯୮୮ ମସିହାରେ ଏକ ନକଲି ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ୍ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରି ଏଲ୍ଏଲ୍ବି ପାର୍ଟ-୧ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ୧୯୮୯ ମସିହାରେ ଠକେଇ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଦଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେ ୧୯୯୦ ମସିହାରେ ତାରିକ ଜାହାଙ୍ଗିରୀ ନାମରେ ପୁଣି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଇମତିଆଜ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ୍ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମରେ ଏଲ୍ଏଲ୍ବି ପାର୍ଟ-୨ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ୍ ନମ୍ବର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ୍ ନମ୍ବର ରହିବା ଅସମ୍ଭବ ତଥା ବେଆଇନ।
ସରକାରୀ ଇସଲାମିଆ ଆଇନ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଜାହାଙ୍ଗିରୀଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆଇନଗତ ଭାବରେ କଲେଜରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇ ନଥିଲା। କୋର୍ଟ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବୈଧ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ୩୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷର ତାଙ୍କ ଆଇନଗତ କ୍ୟାରିୟରର ମୂଳଦୁଆକୁ ବେଆଇନ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରି କୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ଉଭୟକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି।
