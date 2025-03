ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏକ କ୍ଲବ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଖେଳାଳି ଜୁନୈଦ ଜାଫର ଖାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, କାନକାର୍ଡିୟା କଲେଜରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଖରା ସତ୍ତ୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଥିଲା। ଜୁନୈଦ ଜାଫର ଓଲ୍ଡ କାନକାର୍ଡିୟାନ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିଲେ।

Deeply saddened by the tragic passing of young Pakistani-Australian Junaid Zafar Khan while playing cricket. May Allah SWT rest him in eternal peace and give strength to his family in this difficult time. Indeed, to Allah SWT we belong, and to Him we all shall return. pic.twitter.com/84o0zxXU30