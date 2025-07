ପାକିସ୍ତାନ: ଅନେକ ସମୟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଖବର ଦେଉଥିବା ବେଳେ ନିଜେ ଖବର ପାଲଟି ଯାଇଆନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରୁଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାକିସ୍ତାନର ରାୱଲପିଣ୍ଡିର ଚାହାନ ଡ୍ୟାମ ନିକଟରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

A Pakistani reporter is swept away by strong currents during a live broadcast while covering the floods in neck-deep water.#Pakistan#Floodspic.twitter.com/0raCbYaoer