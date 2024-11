ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଆସିଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ଜାହାଜର ଏକ ଷଡଯନ୍ତ୍ରକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛି। ସୋମବାର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏହି ମିସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରୀତୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଜାହାଜ ସୋମବାର ପାକିସ୍ତାନ-ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।

ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଜାହାଜ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଜାହାଜର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।

#WATCH | Indian Coast Guard Ship Agrim chasing Pakistani ship PMSA Nusrat to rescue Indian fishermen who were being taken to Pakistani waters on Sunday, November 17. The Indian Coast Guard managed to rescue Indian fishermen.



