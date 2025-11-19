Pakistan: ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ, ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିର (Asim Munir) ପୁଣି ଥରେ ଭାରତକୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଥରେ ମିଥ୍ୟା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମୁନିର ଜୋର୍ଡାନର ରାଜା ଅବଦୁଲ୍ଲା ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେବଳ ତାଙ୍କ ସେନାର ପ୍ରଶଂସା କରିନଥିଲେ, ବରଂ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ।
ମୁନିର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ହେଉଛି ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ସେନା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରେ, ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଫିଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ମାଟି ମଧ୍ୟ ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କେହି ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଯିବ।
ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ଦାବି
ପାକିସ୍ତାନୀ ଖବରକାଗଜ ଡେଲି ଜଙ୍ଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ଜୋର୍ଡାନର ରାଜା ଅବଦୁଲ୍ଲା ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏକ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଅସୀମ ମୁନିର ମେ ମାସରେ ଭାରତ ସହିତ ଚାରି ଦିନିଆ ସଂଘର୍ଷ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଭାରତୀୟ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲା ଏବଂ କଡ଼ା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲା।
