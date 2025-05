ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଆଗରେ ଭୟଭୀତ ପାକିସ୍ତାନ । ଭାରତୀୟ ସେନାର ରୌଦ୍ରରୂପ ଦେଖି ଡରିଗଲା ପାକିସ୍ତାନ । ଭୟ ଆତଙ୍କରେ ଥରହର ହେଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଶେଷରେ କିଛି ବାଟ ନପାଇ ଭାରତ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ଗୁହାରୀ କରିଛି । ଲଗାତାର ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଉତ୍ତେଜନା ସ୍ଥିତିରେ ଶେଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡିଛି ଆଉ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରୁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ନେଇ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପରେ ଶେଷରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ । ୧୨ ତାରିଖରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ଥିବା ବେଳେ ୧୨ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ରହିଛି ।

"Pakistan's DGMO called Indian DGMO at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land, in the air & sea with effect from 1700 hours IST. Instructions have been given on both sides to give effect to… https://t.co/rEhleUtOXq pic.twitter.com/zUhZ3X0R0g