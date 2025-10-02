ବାରାଣାସୀ : ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ପଣ୍ଡିତ ଛନ୍ନୁଲାଲ ମିଶ୍ର ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଜଣେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରକା ଥିଲେ। ଆଜି ଦଶହରାଦିନ ପ୍ରାୟ ୪:୧୫ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ବୟସ ୯୧ ବର୍ଷ ଥିଲା। ସେ ବାରାଣସୀସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଗାୟକ ପଣ୍ଡିତ ଛନ୍ନୁଲାଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସାରା ଦେଶରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଆଜମଗଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ସେ ବାରାଣସୀକୁ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କରିଥିଲେ।
ପଣ୍ଡିତ ଛନ୍ନୁଲାଲ ମିଶ୍ର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଛନ୍ନୁଲାଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କିଡନୀ ଜଟିଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା କୋଭିଡ-୧୯ ମହାମାରୀ ପରେ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ସେ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ, ତାଙ୍କୁ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।