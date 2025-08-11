ପାଟନା : ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ ସାଂସଦ ପପ୍ପୁ ଯାଦବ ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବିହାରରେ ବନ୍ୟା ପୀଡିତଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏବଂ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ପପ୍ପୁ ଯାଦବଙ୍କୁ ୧୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବାଣ୍ଟୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି ।
ଏହାର ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରି ୟୁଜର୍ସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନୋଟ ବଣ୍ଟନ ଶୈଳୀରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଏହା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାର ଏକ ଚାଲ ନୁହେଁ ତ ?
ତେବେ ଆଉ କେତେକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ପପ୍ପୁ ଯାଦବଙ୍କ ଆୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ପପ୍ପୁ ଯାଦବ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରୁ ପାଉଛନ୍ତି।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପପ୍ପୁ ଯାଦବ ଏକ ଧନୀ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପପ୍ପୁ ଯାଦବ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଶହ ଶହ ଏକର ଜମି ଅଛି। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି, ସେ ତାଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ବାସଭବନ ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଟନା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ ବାସଭବନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଏବଂ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଆସୁଛନ୍ତି।