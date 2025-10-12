ପାଟନା: ୨୦୨୫ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏନଡିଏର ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଘୋଷଣା ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣିଆର ସ୍ୱାଧୀନ ସାଂସଦ ପପୁ ଯାଦବ ଏକ କଠୋର ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହି ଆସନ ବୁଝାମଣାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ "ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଫର୍ମୁଲା ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ "ଫିନିସ" କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପଛରେ ଜେଡିୟୁ ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଝା ଅଛନ୍ତି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ପପୁ ଯାଦବ ଏନଡିଏର ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଗଣନା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଛନ୍ତି, "ସଞ୍ଜୟ ଝା ଆଜି ତାଙ୍କର ମିସନ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହୋଇଛି।" ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ବିଜେପି, ତାର ସହଯୋଗୀ ଦଳ ସହିତ, ୧୪୨ ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଜେଡିୟୁ ମାତ୍ର ୧୦୧ ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛି।