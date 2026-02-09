ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସୋମାବାର ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଓ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଥିଲେ। ସେ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡ୍ ଫେବ୍ରୁଆରି ୬ ରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି,ଏକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିଳ୍ପ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଉଚିତ ଓ ସେମାନେ କିପରି କାମ କରନ୍ତି ତାହା ବୁଝିବା ଜରୁରୀ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଦଶମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଆସୁଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥାଏ। ତାମିଲନାଡୁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ କୌତୁହଳ ମତେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।
ଏଥର ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କିଛି ଭିନ୍ନ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରି କହିଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କରଣକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏଥର ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କିଛି ଭିନ୍ନ, କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୋତେ ପରାମର୍ଶ ପଠାଇଥିଲେ ଯେ, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏଥର, ମୁଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି।
କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ?
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟେ, ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ, ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ, କ''''ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ତୁମର କେହି ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଛୋଟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ।
ଜୀବନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୀବନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହା ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଶୃଙ୍ଖଳା ବିନା ପ୍ରେରଣା ବୋଝ ପରି ମନେହୋଇଥାଏ। ଏହା ମନରେ ନିରାଶା ଭାବନା ଆଣିଥାଏ। ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଆଗ୍ରହକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଜଣେ କଳାରେ ଆଗ୍ରହୀ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଉଭୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ।
