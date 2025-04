ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦରେ ସରିଲା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ । ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ହେଲା ଲୋକସଭା । ଗୃହକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କଲେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା । ୩୧ ଜାନୁୟାରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସଂସଦର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ।

ତେବେ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ଭାଗ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ୱାକଅଫ୍ ବିଲ ମଧ୍ୟ ପାରିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ବାଚସ୍ପତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଟାରିଫ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ମକର ଦ୍ବାରା ସାମ୍ନାରେ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ।

#WATCH | Opposition MPs hold protest over the issue of US tariffs on India, in front of Makar Dwar of the Parliament pic.twitter.com/OhpfeCIVxa