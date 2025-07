ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ଲୋକସଭାରେ ଅପ‌ରେସନ ସିନ୍ଦୂରକୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ‌ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବିତର୍କ ଷୋହଳ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଜାରି ରହିବ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଉପରେ ବିତର୍କ ପାଇଁ ଲଗାତାର ଦାବି କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସଂସଦର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ।

ତେବେ ବିତର୍କ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କ ଶିବିର ଉପରେ ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କରେ ହିନ୍ଦୁ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ରାମାୟଣକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛନ୍ତି।

Discussion on #OperationSindoor to begin today...

When Ravan crossed the Laxman Rekha, Lanka burned. When Pakistan crossed the red lines drawn by India, terrorist camps faced the fire!

जब रावण ने लक्ष्मण रेखा पार की, तो लंका जल गई। जब पाकिस्तान ने भारत द्वारा खींची गई लाल रेखा… pic.twitter.com/GHh6MtkzsL