ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମିଛ ଖବର ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁପାରିଶ କରିଛି ଏକ ସଂସଦୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି । ଏହାକୁ "ଗଣତନ୍ତ୍ର’ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ" ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ କମିଟି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଯେ ଫେକ ନ୍ୟୁଜର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ ଆଇନର ସଂଶୋଧନ କରାଯିବା, ଦଣ୍ଡ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥିର କରାଯିବା ଉଚିତ୍। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଥିବା ସଂସଦୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି ମଙ୍ଗଳବାର ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଏହାର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରିପୋର୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହି କମିଟିର ନେତୃତ୍ୱ ବିଜେପି ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କମିଟି ସୁପାରିଶ କରିଛି ଯେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ମୁଦ୍ରିତ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡିଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଏକ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଜଣେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଲୋକପାଳଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବା ଉଚିତ।
କମିଟି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ନକଲି ଖବରର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର, ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସହଯୋଗୀ ତନ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରାଯିବା ଉଚିତ। କମିଟି ସମ୍ପାଦକୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ, ସଂସ୍ଥାଗତ ବିଫଳତା ପାଇଁ ମାଲିକ ଏବଂ ପ୍ରକାଶକଙ୍କୁ ଏବଂ ନକଲି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଗ୍ରିଗେଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି।
କମିଟି କହିଛି ଯେ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି କରାଯାଉଥିବା ଜାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଓ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ବିଶେଷକରି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ତିଆରି କରାଯାଉଥିବା ଆପତ୍ତିଜନକ ଏଆଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆବଶ୍ଯକ ହେଲେ ଏଆଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ ଲଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଉଛି ।
ମିଛ ଖବର ବା ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ କଣ ?
ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ ମାନେ ହେଉଛି ଭୁଲ ସୂଚନା କିମ୍ବା ଭ୍ରାନ୍ତିକର ସମାଚାର, ଯାହାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ବେଳେବେଳେ ମୁଖ୍ୟଧାରା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ। ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ ସମାଜ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ, କାରଣ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଭ୍ରମ, ଭୟ ଓ ଅବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କେବେ କେବେ ଏହାର କାରଣରୁ ବିବାଦ, ହିଂସା କିମ୍ବା ସାଂପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ପରି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କିଛି ସରଳ ଉପାୟ ମାନିବା ଉଚିତ୍। ପ୍ରଥମେ, ସମାଚାରର ଉତ୍ସ ସତ୍ୟ କିନା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏହି ସୂଚନାକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିବା ଉଚିତ୍। ତୃତୀୟ, ଅତିରଞ୍ଜିତ କିମ୍ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଶିରୋନାମାକୁ ସତର୍କତାରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ହେବା, ତେବେ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜରୁ ସମାଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା।