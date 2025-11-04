ବିଳାସପୁର: ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଖବର । ବିଳାସପୁରରେ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା । ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ । ୨ଟି ଟ୍ରେନର ଭୟଙ୍କର ଧକ୍କା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମିଳୁଛି । ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୨ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ।
A passenger train collided with a goods train near Bilaspur railway station in Chhattisgarh; rescue operations are underway, and two people have been injured.
ସେପଟେ ଆଜି ଦ୍ବିପହରେ ଏହି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି । ବିଳାସପୁର ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ୪ଟା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଉଦ୍ଧାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ।
Major rail tragedy near Bilaspur station in Chhattisgarh. A passenger train has reportedly rammed into a goods train, leading to multiple coaches derailing. 6 dead confirmed so far, several injured. NDRF & GRP teams on the spot. Casualties may rise.
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଟ୍ରେନର ଅନେକ ବଗି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଉଦ୍ଧାର କାମ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି ଅନେକ ବଗି ।