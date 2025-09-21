ଚେନ୍ନାଇ: ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ସମ୍ପ୍ରତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବୈଧ ଟିକେଟ୍ ଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କେବଳ ଏହି କାରଣରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ, ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଥିଲା। ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି. ପୁଗାଲେନ୍ଧୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ରେଳବାଇ ଆଇନ ୧୯୮୯ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେବଳ ସୀମିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିବେ ଯେପରିକି ଟିକେଟ୍ ବିନା ଯାତ୍ରା କରିବା, ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହେବା କିମ୍ବା ଟ୍ରେନର ଅନଧିକୃତ ଅଂଶରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳି କରାଯାଇ ପାରିବ।
କୋର୍ଟ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଏକ ବୈଧ ଟିକେଟ୍ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଧିକାରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି। ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୫ରେ କୃଷକ ନେତା ପି. ଆୟକାନୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଏର ଏକ ରିଟ୍ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଅଧୀନରେ ଅଛି। ତଥାପି, କୋର୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ବୈଧ ଟିକେଟ୍ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମନଇଚ୍ଛା ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ବାରଣ କରିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋର୍ଟ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି. ପୁଗାଲେନ୍ଧିଙ୍କ ଏକକ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ରେଲୱେ ଆଇନ, ୧୯୮୯ର ଧାରା ୫୫, ୫୬ ଏବଂ ୧୫୬ କେବଳ ସୀମିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ବୈଧ ଟିକେଟ୍ ଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଏପରି ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ଅପରାଧ ହେବ। ଯାହା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ।
କୃଷକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ନଦୀ ଜଳ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଏକ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ପି. ଆୟକାନ୍ନୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ଦାଏର କରାଯାଇଥିଲା। ଆୟକାନ୍ନୁ ତାଙ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାରୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ।
ଆୟକାନୁଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀ, ଆଡଭୋକେଟ୍ ଏସ୍. ମୁଥୁକ୍ରିଷ୍ଣନ୍, ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ, ଆବେଦନକାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୈଧ ଟିକେଟ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନେକ ଥର ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ବିଶେଷକରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା।
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରତିବାଦର ଦୀର୍ଘ ଇତିହାସ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ୧୪୧ ଦିନର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ ଚେନ୍ନାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପଦଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। କୋର୍ଟକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ୨୦୧୫ ଏବଂ ୨୦୧୬ରେ ସମାନ ବାଧା ପୂର୍ବରୁ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୧୯ ଅନୁଯାୟୀ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଆବେଦନର ଜବାବରେ, ତ୍ରିଚି ପୁଲିସ କମିସନର ଏକ ପ୍ରତି-ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦରେ ପ୍ରାୟତଃ ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ନଥିଲା କିମ୍ବା ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୟରେ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରତି-ଆବେଦନରେ ଏହାକୁ "ସାର୍ବଜନୀନ ଉପଦ୍ରବ" ବୋଲି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା।
ଯେଉଁଠାରେ ଆୟକାନ୍ନୁଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଖା ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଉପବାସରେ ସାମିଲ କରିଥିବା, ଅର୍ଦ୍ଧ-ଉଲଗ୍ନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଏବଂ ମାନବ ଖପୁରୀ ଏବଂ ହାଡ଼କୁ ମାଳା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଉଦାହରଣ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତି-ଆବେଦନରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଚଢ଼ିବାକୁ ଏବଂ ମୃତଦେହ ଜାଳିବା ପାଖରେ ଶୋଇବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୭୩ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଇନଗତ ମନେହୁଏ, ତାଙ୍କର ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଉପଦ୍ରବ ପାଇଁ ସମାନ, ଯାହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା, ପୁଲିସର ସତ୍ୟପାଠକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କୋର୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଶୁଣାଣି ପରେ ଏକକ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଡିସୱାର୍ଡିଂ ଦାବିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଏବଂ ବିବରଣୀ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ,"ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସତ୍ୟପାଠ" ଉପରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ, ଆୟାକାନୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ, ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ସମୟରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିଥାନ୍ତେ।
କୋର୍ଟ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଥରେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ଘଟଣା ଯାହା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଏକ ମୋଡ଼ ପାଲଟିଥିଲା। ଏପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଏବେ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥାଏ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି।
କୋର୍ଟ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ, ଧାରା ୧୯(୧)(କ), (ଖ), ଏବଂ (ଘ) ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଧିକାର "ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ମୂଳ" ଅଧିକାର।
ଅନିତା ଠାକୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନାମ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କଶ୍ମୀର ସରକାର (୨୦୧୬) ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଖଣ୍ଡପୀଠ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଭାବରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ରେଳବାଇ ଆଇନ, ୧୯୮୯ର ଧାରା ୫୫, ୫୬ ଏବଂ ୧୫୬ କେବଳ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କାରଣରୁ ବୈଧ ଟିକେଟ୍ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ।
ଶେଷରେ, କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଅଧିକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଆବେଦନକାରୀ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ପାଇବା ଏବଂ ଆଇନଗତ ଉପାୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେହି ସମୟରେ, କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଯାତ୍ରାରେ ମନଇଚ୍ଛା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏପରି କୌଣସି ବାଧା ଉପୁଜେ, ତେବେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି।