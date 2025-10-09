ପାଟନା: ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ  ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କଲା ‘ଜନ ସୁରାଜ’ ପାର୍ଟୀ। ୨୦୨୫ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ଦଳ, ‘ଜନ ସୁରାଜ’, ୫୧ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ତାଲିକାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓକିଲ ୱାଇ ଭି ଗିରି, ଭୋଜପୁରୀ ଗାୟକ ତଥା ଅଭିନେତା ରିତେଶ ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ‘ଜନ ସୁରାଜ’ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନୋଜ ଭାରତୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ‘ଜନ ସୁରାଜ’ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ଦଳ। ତାଲିକା ଦେଖିବା ପରେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସହମତ ହେବେ ଯେ ଆମେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛୁ।"

ଜନ ସୂରଜ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଉଦୟ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆଜି ଆମେ ‘ଜନ ସୁରାଜ’ର ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଏହି ତାଲିକାରେ ୫୧ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଏହି ତାଲିକାରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁସାରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ୭ଟି ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନ, ୧୭ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପଛୁଆ, ୧୧ଟି ପଛୁଆ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଅକ୍ଟୋବର ୧୧ ​​ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ରାଘୋପୁରରେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ।"

