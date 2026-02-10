ପାଟନା: ମଙ୍ଗଳବାର ପାଟନା ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ ସାଂସଦ ପପୁ ଯାଦବଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଓକିଲମାନେ କୋର୍ଟରେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ତଦନ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି।
୩୧ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ
ପାଟନା ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଏକ ୩୧ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଶନିବାର ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସାଂସଦ ପପୁ ଯାଦବଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପିଏମସିଏଚ୍ ର କଏଦୀ ୱାର୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ରବିବାର ବେଉର ଜେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ପାଟନା ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟରେ ସାଂସଦଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ୧୯୯୫ ମସିହାରେ ପାଟନାର ପୁନାଇଚକରେ ଏକ ଘର ଦଖଲ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସାଂସଦ ପପୁ ଯାଦବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଗର ଟିଓପି(ଟେମ୍ପରାରୀ ଆଉଟ୍ ପୋଷ୍ଟ୍)ରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ମାମଲାଟି ଗର୍ଦାନିବାଗ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଗର ଟିଓପି ସେତେବେଳେ ଗର୍ଦାନିବାଗ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀନରେ ଥିଲା।
