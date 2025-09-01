ପାଟ୍ନା: ସୋମବାର ଦିନ ପାଟନାରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନର 'ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା'ର ସମାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଜନ ଅଧିକାର ପାର୍ଟି (ଜେଏପି) ସୁପ୍ରିମୋ ପପୁ ଯାଦବଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମଞ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରଖାଯିବା ଘଟଣା ଏବେ ସଭିଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି।
ପପୁ ଯାଦବଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମଞ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରଖାଯିବା ଘଟଣା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଲଟିଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ସମେତ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ବଡ଼ ନେତାମାନେ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପପୁ ଯାଦବଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପପୁ ଯାଦବଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ମହାଗଠବନ୍ଧନର ମଞ୍ଚରୁ ଅଲଗା ରଖାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତା’ ସତ୍ତ୍ବେ ବି ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି।
ପପୁ ଯାଦବଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସକ୍ରିୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମଞ୍ଚରେ ସ୍ଥାନ ନ ମିଳିବା ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।