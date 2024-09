ବିଜୟୱାଡା: ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରର ଲଡୁ ପ୍ରସାଦରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ୧୧ ଦିନିଆ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ମଙ୍ଗଳବାର ସେଠାରେ ଥିବା କନକ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ନୀତି ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦଳର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲେ। ସେ ମନ୍ଦିରର ସିଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରି ଧୋଇଛନ୍ତି। ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ସିଡ଼ି ସଫା କରୁଥିବା ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ଦିରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସନାତନ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରେ। ଆମେ ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ ଏବଂ ଆମ ଘରେ ରାମଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଛୁ।

ଲଡୁ ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ଟୁଇଟର ଜବାବରେ ଅଭିନେତା ପ୍ରକାଶ ରାଜଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ କଲ୍ୟାଣ ଆପତ୍ତି ଊଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଭିନେତାଙ୍କର କ’ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବୋଲି ପଚାରିଛନ୍ତି। ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶ ରାଜ ମୋ ବିରୋଧରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।

VIDEO | Andhra Pradesh Deputy CM Pawan Kalyan (@PawanKalyan) performs a purification ritual at Sri Durga Malleswara Swamy Varla Devasthanam in Vijayawada. He has begun his 11-day ‘Praschit Deeksha’ (penance) amid controversy over the alleged adulteration of animal fat in the… pic.twitter.com/wKgaMa3GDP