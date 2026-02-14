ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସାମ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ଅନେକ ମହଲରେ ସ୍ଵାଗତ କରାଯାଉଥିବାବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପବନ ଖେଡା। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ "ଏକ୍ସ"ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ମୋଦୀଙ୍କୁ ହିଂସା ପ୍ରଭାବିତ ମଣିପୁର ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପବନ ଖେଡାଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ପବନ ଖେଡା ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ନିକଟତର ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ହୋଇଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିଲେ ସେହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘନ ଘନ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମଣିପୁରକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ମଣିପୁରରେ ୨୦୨୩ ମସିହାରୁ ହିଂସା ଚାଲିଛି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସାମରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ମଣିପୁର ସେଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ, ସେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କ ମତରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଣିପୁରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇପାରେ।
ବିମାନ ଟିକେଟର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କଲେ ପବନ ଖେଡା
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ଗୌହାଟିରୁ ଇମ୍ଫାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବିମାନ ଟିକେଟର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ବିମାନରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନମ୍ବର ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟିକେଟ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ''ପିଏମ କେୟାରସ୍'' ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଖେଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଣିପୁର ଗସ୍ତ କରି ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ। ୨୦୨୩ ମସିହାରୁ ମଣିପୁରରେ ଜାତିଗତ ହିଂସା ଚାଲିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ସେପଟେ, କଂଗ୍ରେସର ଏହି ପୋଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗକୁ ଉଷ୍ମ କରିଛି। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥକମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
