ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସମ୍ପର୍କ ତଥା ଚୀନ୍ ସହ ସୀମା ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଲୋକସଭାରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେଠାରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୦ଠାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଲଏସି ଉପରେ କୂଟନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ବାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆଗାମୀ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ କେବଳ ସହମତି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ପାରିବେ।

ଜୟଶଙ୍କର ଏଲଏସିରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସୀମାରେ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଆମର ସୈନିକମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି।

ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସୀମାରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସୀମା ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଣା ଚୁକ୍ତିନାମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ସୀମାରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଉଭୟ ଦେଶ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି।

