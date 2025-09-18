ଓ୍ଵାସିଂଟନ ଡିସି: ଆମେରିକାରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତର ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଟଳି ପଡିଲେ ୩ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ । ଆମେରିକା ପେନସିଲଭାନିଆରେ ଭୟଙ୍କର କୁଳିକାଣ୍ଡ । ଦୁର୍ବୃତ୍ତର ଗୁଳିମାଡରେ ୩ ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨ ଜଣ ପୋଲିସଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଛି ଗୁଳି । ସେମାନେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଏକ ଘରୋଇ ହିଂସା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଅନ୍ଧାଧୁନ ଗୁଳିମାଡ କରିଥିଲା । ଦୁର୍ବୃତ୍ତର ଗୁଳିରେ ୩ ପୋଲିସ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ପାଲଟା ଗୁଳିମାଡରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ବି ନିହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ।
ଆମେରିକୀୟ ସମୟ ପ୍ରାୟ ଦ୍ବିପହର ୨ଟା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଦକ୍ଷିଣ ପେନସିଲଭାନିଆରେ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ଆହତ ୨ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ମେଡିକାଲ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ୨ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି ।