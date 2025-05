ଭୁବନେଶ୍ବର: ବଢୁଛି ତୁର୍କୀ ପାଇଁ ଅଡୁଆ । ତୁର୍କୀର ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଏବେ ତାକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ । କାରଣ ଭାରତରେ ଏବେ ହାସ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ବଏକଟ୍ ତୁର୍କୀ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଥିବା ବେଳେ ଧିରେଧିରେ ବଡ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ସାମିଲ ହୋଇ ତୁର୍କୀକୁ ପାନେ ଦେବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି । ତୁର୍କୀ ଭାରତର ଉପରେ ଅନେକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତୁର୍କୀକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ତରରେ ଝଟକା ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆକ୍ସନ ।

ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁର୍କୀ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ତୁର୍କୀରୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବେନି ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ବିକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ଭଦ୍ରକର ଜଣେ ଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନକୁ ତୁର୍କୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ତୁର୍କୀଠାରୁ ଆଉ ଆମେ କୌଣସି ଫଳ ଆଣିବୁନି । ତୁର୍କୀକୁ ବେଶି ସେଓ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛୁ ।

#WATCH | Bhadrak, Odisha | On people rejecting Turkish imports, Vikas Mandal, a proprietor selling fruits in Bhadrak, says, "... We will neither import fruits from Turkey nor sell them as they are helping our enemy Pakistan..." pic.twitter.com/2P6AI5BkLo