ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାରର ଦରଭଙ୍ଗାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିହାର ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଦରଭଙ୍ଗାର ବାସିନ୍ଦା ରିଜଭି କଂଗ୍ରେସ ରାଲିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ହଇଚଇ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରୁ ଏବେ ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରା ଅଧୀନରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାଲି କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର (ଅଗଷ୍ଟ ୨୭) ଦରଭଙ୍ଗାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ରାଲି ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ରାହୁଲ କିମ୍ବା ତେଜସ୍ୱୀ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଅମିତ ଶାହ ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅମିତ ଶାହ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, "ବିହାରର ଦରଭଙ୍ଗାରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଜୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଆରଜେଡି ଦ୍ବାରା ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଞ୍ଚରୁ ଯେଉଁଭଳି ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା କେବଳ ନିନ୍ଦନୀୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ କଳଙ୍କିତ କରୁଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସର ରାଜନୀତି ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି ଯେ, ଜଣେ ଗରିବ ମାଆର ପୁଅ ଗତ ୧୧ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ବସି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶକୁ ନିରନ୍ତର ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି।"
बिहार के दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माताजी के लिए कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जिस प्रकार गालियों से भरी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, वह न केवल निंदनीय है, बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी कलंकित करने वाला है।— Amit Shah (@AmitShah) August 28, 2025
ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, "ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପୁଣି ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିବାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ମୋଦୀଜୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଘୃଣା ପ୍ରସାର କରିବାରେ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ି ନାହାଁନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ପ୍ରତି ଅପମାନ, ଯାହା ପାଇଁ ୧୪୦ କୋଟି ଦେଶବାସୀ ତାଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ।"