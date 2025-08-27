ଦରଭଙ୍ଗା: ବିହାରର ଦରଭଙ୍ଗାରେ ହୋଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୋଟ ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପକେଟମାରଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜନେତାମାନଙ୍କ ପକେଟ ଓ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦରଭଙ୍ଗାରେ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପକେଟମାରମାନେ କେତେକ ଆରଜେଡି ନେତାଙ୍କ ପର୍ସ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଲୋକେ ପୁଲିସର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।
ଭିଡ଼ର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଚୋରମାନେ ଆରଜେଡି ଜାତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସେଲ୍ ସଭାପତି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଲି ଅସରଫ ଫାଟମିଙ୍କ ପର୍ସ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଆରଜେଡି ନେତା ଭୋଲା ସାହାନିଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ପର୍ସ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରି ପୁଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ, କେବଳ ନେତାମାନେ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ସ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି ।