ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ମହୁଆ-ପିନାକୀଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡିଓ । ବିବାହ ଦିନ ଦୁହେଁ ବଲିଉଡ ଧୂନରେ ପାଦରେ ପାଦ ପକାଇ ନାଚୁଥିବାର ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ନିକଟରେ ଜର୍ମାନୀରେ ଟିଏମସି ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରା ଏବଂ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଉ ସେହି ଦିନ ଦୁହେଁ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ନାଚିବାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ।

Mahua Moitra and her husband #PinakiMisra



Politics aside, this is pure poetry in motion. @MahuaMoitra pic.twitter.com/3eR8rqZXe7