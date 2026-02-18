ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ବିସ୍ତାର ହେବା ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭେହିକିଲ୍ ଟୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ୍( ଭି-୨ଏକ୍ସ)ନାମକ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜପଥରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକ ୱେରଲେସ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବେ।
ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ରାଜପଥ ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଏକ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ୬-ଜି ସେନ୍ସର ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ତଳେ ଚାରି ପାଖରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସେନ୍ସର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିବା କାର୍ଗୁଡ଼ିକ ଲାଲ ବତି, ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ, ପଦଯାତ୍ରୀ, ଯାନବାହନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ।
ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତଥା ଦୂରସଂଚାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଏନେଇ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଛି। ଭି-୨ଏକ୍ସର ଏକ ଉପବର୍ଗ ଭି ୨ ଭି ଯାନ-ରୁ-ଯାନ ଯୋଗାଯୋଗ ଏକ ୱେରଲେସ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା। ଯାହା ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଗତି, ସ୍ଥାନ, ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ, ବ୍ରେକିଂ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରିୟଲ ଟାଇମ୍ ସୂଚନା ଅଂଶୀଦାର କରିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ।
ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିମାନ ଚାଳନ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ସମାନ। ଯାହାଦ୍ବାରା ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଗତି ଓ ଉଚ୍ଚତା ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବିମାନ ତଥା ଭୂମି ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା।
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଭି୨ଭି ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ, କାରଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଅନ୍-ବୋର୍ଡ ୟୁନିଟ୍ (ଓବବିୟୁ) ରହିବ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ସୂଚନା ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଏହା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍, ବାଧା, ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଯାନ, କୁହୁଡ଼ି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରିବ।
ଭି୨ଭି ସିଷ୍ଟମର ପରିସର ୩୦୦ ମିଟର। ଏହା ଏହି ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ କରେ, ତେବେ ପାଖରେ ଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଗତି ଧୀର ହେବା ପାଇଁ ଏକ ଆଲର୍ଟ ପାଇବେ। ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ଅନ୍-ବୋର୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ନୂତନ ଗାଡ଼ିରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଏହା ପରେ, ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ସରକାର ଏହାକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ଭି୨ଭି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ ଓ ଚୀନ୍ରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି। ଜାପାନ ସ୍ମାର୍ଟ ଯାନବାହନ ପଦକ୍ଷେପର ଏକ ଅଂଶ, ଆଇଟିଏସ୍ କନେକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ-ସମୟ ଟ୍ରାଫିକ ସିଗନାଲ ଡାଟା, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍ପଟ୍ ଚେତାବନୀ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯାନବାହନ ଆଲର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଭାରତ ପରି, ୟୁଏଇ, ସାଉଦି ଆରବ, ବ୍ରାଜିଲ ଓ ମେକ୍ସିକୋ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭି୨ଭି ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି।