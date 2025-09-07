ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ-ରୁଷିଆ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଏକ ନୂଆ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ୍ ଉନ୍ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା, ଜାପାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତିନି ଦେଶର ସେନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ରୁ ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ଉନ୍ନତ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମ ଭଳି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ।
ଆମେରିକା, ଜାପାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଶାସକ କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ୍ ଉନ୍ କୋରିଆ ଉପଦ୍ୱୀପରେ ନିରନ୍ତର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଜୋଙ୍ଗ୍ଙ୍କର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ତିନି ଦେଶର ସେନା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ସହିତ ଏକ ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲା। ଏହାର ନାମ ଉଲଚି ଫ୍ରିଡମ୍ ସିଲ୍ଡ ଥିଲା। ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଏହାକୁ ଉସୁକାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହି ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ନୂତନ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ରଣନୀତି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ରୁଷିଆର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେରଗେ ଲାଭରୋଭ ସମ୍ପ୍ରତି ଉତ୍ତର କୋରିଆର ନେତା କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ରୁଷିଆର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେରଗେ ଲାଭରୋଭ ଆମେରିକାକୁ ଏଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ଜାପାନ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ସାମରିକ ମେଣ୍ଟରୁ ବିରତ ରହିବା ଉଚିତ୍। ଉତ୍ତର କୋରିଆ କହିଛି ଯେ ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ, ଏହି ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ଦେଶ, ବିଶେଷକରି ଉତ୍ତର କୋରିଆ କିମ୍ବା ରୁଷିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
