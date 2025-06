ଅହମଦାବାଦ: ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏଯାଏଁ ୨୬୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତରମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ବିମାନରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆଶା ସମସ୍ତେ ଛାଡି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛନ୍ତି । ନହେଲେ ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁର ପଞ୍ଝାରେ ଫସିଯାଇଛନ୍ତି ।

ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିମାନରେ ଥିବା ମୋଟ ୨୪୨ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ଯରୁ କେବଳ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ବାକି ୨୪୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ବିମାନର ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଲାଗିଯାଇଥିବା ନିଆଁରେ ୨୪୧ ଜଣ ଜଳି ଯାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବିମାନରେ ୧୬୯ ଜଣ ଭାରତୀୟ, ୫୩ ଜଣ ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକ, ୭ ଜଣ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଏବଂ ୧ କାନାଡୀୟ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ।

Air India tweets, "...We regret to inform that, of the 242 aboard, there are 241 confirmed fatalities. The sole survivor is being treated in a hospital. The passengers comprised 169 Indian nationals, 53 British nationals, 7 Portuguese nationals and 1 Canadian national. The… pic.twitter.com/cOIUFYqZap