ଆସ୍ତନା: କାଜାଖସ୍ତାନର ଅକୌଟା ସହର ନିକଟରେ ବୁଧବାର (ଡିସେମ୍ବର ୨୫) ବଡ଼ଦିନରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏସୀୟ ଦେଶର ଜରୁରୀକାଳୀନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ବିମାନରେ ଥିବା କିଛି ଲୋକ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅକୌଟା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ ପୂର୍ବରୁ ବିମାନରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା।

ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବିମାନରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର କରାଯାଉଛି। ଏହି ବିମାନଟି ଆଜରବୈଜାନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଏହା ବାକୁରୁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରି ରୁଷିଆର ଚେଚନ୍ୟାର ଗ୍ରୋଜନି ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଗ୍ରୋଜନିରେ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁ ଏହାର ମାର୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା।

AZAL:

There were 62 passengers and 5 crew members on board the “Embraer 190” plane that performed the Baku-Grozny flight, a total of 67 people.



AZAL told the media that there were no children among the passengers,#Azerbaijan #Kazakhstan pic.twitter.com/9LkzKFPRoP