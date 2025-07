ରୋମ୍: ଇଟାଲୀରେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ଏକ ହାଇୱେରେ ଅନେକ ଯାନବାହନ ଚାଲୁଛି। ଅନେକ ବଡ଼ ଯାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଛୋଟ ବିମାନ ଆସି ରାସ୍ତାରେ ପଡୁଛି।

ବିମାନଟି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଏହା ପିଣ୍ଡୁଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି।କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିମାନରେ ଦୁଇଜଣ ଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

🚨 BREAKING: Tragedy in Italy — A plane has crashed onto a highway near Brescia, colliding with several vehicles. At least 2 people confirmed dead. pic.twitter.com/iT3JRquCpX