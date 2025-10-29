ହାଇତି: ପ୍ରକୃତିର ବିଭୀଷିକାକୁ ଭୟ ନ କରି ଆମେରିକା ବାୟୁସେନାର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଭୟଙ୍କର କାଟାଗୋରି-୫ର ସାମୁଦ୍ରିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ‘ମେଲିସା’ର ଆଖି (କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ) ଆଡ଼କୁ ସାହସିକ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହାର ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଫୁଟେଜ୍ ଝଡ଼ର ‘ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଇଫେକ୍ଟ’କୁ କଏଦ କରିଥିଲା। ‘ହରିକେନ୍ ହଣ୍ଟର୍ସ’ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା କ୍ରୁ ଜଣକ ମଙ୍ଗଳବାର ଜାମାଇକାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାକୁ ଥିବା ଝଡ଼ର ଆଖିରେ ଉଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହା ୧୮୫୧ ମସିହାରେ ରେକର୍ଡ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଦ୍ୱୀପକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଝଡ଼ ଥିଲା।
୨୦୨୫ର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଝଡ଼ ମେଲିସା ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ୟୁବା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାହାମା ଆଡକୁ ଗତି କରିଥିଲା। କ୍ରୁଙ୍କ ଉଡ଼ାଣର ଅନେକ ଭିଡିଓ ଏକ୍ସରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମଟିରେ ବିମାନଟି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଫୁଟେଜ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାର ଆଖିକୁ କଏଦ କରିଥିଲା, ଯାହା ‘ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଇଫେକ୍ଟ’ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଏହାର ଆଖି ଆକାଶରୁ ଏକ କ୍ରୀଡା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କ୍ରୁ ଜଣକ ଦୁଇଟି ଅତିରିକ୍ତ ଭିଡିଓ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ମାରାତ୍ମକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର ରୂପରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ ବିନାଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଶେଷ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଆମେରିକା ବାୟୁସେନାର କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଜାମାଇକାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ହାଇତିରେ ଅତି କମ୍ରେ ତିନି ଜଣ ଏବଂ ଡୋମିନିକାନ୍ ରିପବ୍ଲିକରେ ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଜାମାଇକାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି।