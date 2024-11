ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପେରୁର ଚିଲକାର ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଲବ ଜୁଭେଟ ବେଲାଭିଷ୍ଟା ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲିୟା ଚୋକା ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖୋଳା ଯାଉଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏକ ଭୟାବହ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଲୋମମୂଳ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ଆପଣାଛାଏଁ ମୁଖରୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ହେ ଭଗବାନ... ଇଏ କ’ଣ ହେଲା...

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପେରୁର ଚିଲକାର ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଲବ ଜୁଭେଟ ବେଲାଭିଷ୍ଟା ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲିୟା ଚୋକା ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ କାଳବୈଶାଖୀ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ରେଫରି ମ୍ୟାଚକୁ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଡ଼ିଆ ଖାଲି କରିବାକୁ କହିଥିଲେ।

ରେଫରିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଖେଳାଳିମାନେ ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଜୁଳି ମାରିଥିଲା। ଏହି ବିଜୁଳି କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ତାହା ଆପଣମାନେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭିଡିଓ ଜରିଆରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖି ପାରିବେ।

BREAKING: ⚡️💥 At least one person killed in a lightning strike at a soccer field in Junín, Peru! ⚽️🌩️ The incident occurred last night, leaving many in shock. Stay tuned for updates! 📺 #LightningStrike #Peru #Junin #BreakingNews pic.twitter.com/Xm8NhgiQzS