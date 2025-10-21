ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ଦେଶର ଚାଷୀମାନେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ କି ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର ୨୧ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି। ହେଲେ ଦୀପାବଳି ସରିଗଲା ସିନା, ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇପାରିନାହିଁ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଏହି କିସ୍ତି ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଆସିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇନାହିଁ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି।
ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା କେବେ ଜମା ହେବ?
ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ କେବେ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ୨୧ତମ କିସ୍ତି ନପାଇ ଅନେକ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତିତ। ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ସରକାର ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ରାଶି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା କରିପାରନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି; ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଇ-କେୱାଇସି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଛି ସେମାନେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ।
କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଲା ଏଥର?
ଏଥର, କିସ୍ତିରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଏହାର ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ (ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୫)। ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନଭେମ୍ବର ୬ ଏବଂ ୧୧ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଚରଣ ସଂହିତା ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ସରକାର କୌଣସି ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଯୋଜନା ପାଇଁ କିସ୍ତି ଜାରି କରିପାରିବେ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ନଭେମ୍ବର ୧ ରୁ ୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ୨୧ତମ କିସ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
