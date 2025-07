ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଧିରେଧିରେ ତୁଟୁଛି ଭାରତ- ମାଳଦ୍ବୀପ ବିବାଦ । ସୁଧୁରିବାରେ ଲାଗିଛି ଭାରତ-ମାଳଦ୍ବୀପ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ । ଆଉ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାରିବାରେ ବଡ ଭୂମିକା ନେଇଛି ମୋଦୀଙ୍କ ଗସ୍ତ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆଜି ମାଳଦ୍ବୀପ ରାଜଧାନୀ ମାଲେରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ମୁଇଜୁଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣରେ ସେ ମାଳଦ୍ବୀପର ୬୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ । ଏହି ଅବସରରେ ମୋଦୀ ଓ ମୁଇଜୁ ଚାରିଟି ଏମଓୟୁ ଓ ତିନିଟି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୫୬୫ ମିଲିୟନ ଡଲାରର କ୍ରେଡିଟ ଲାଇନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହା ମାଳାଦ୍ବୀପର ବିକାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ । ବାଣିଜ୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାଛ ଧରା ଓ ଫିନଟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୪ଟି ଏମଓୟୁ ହୋଇଛି । ୪,୦୦୦ ସାମାଜିକ ଆବାସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରତ-ସମର୍ଥିତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଛି । ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଓ ବିନିଯୋଗ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ।

Held very fruitful discussions with President Muizzu. Maldives is at the core of our ‘Neighbourhood First’ and Mahasagar Vision. Our discussion covered several sectors, notably commercial and cultural linkages. We both agree that the India-Maldives friendship will always be… pic.twitter.com/wNlXkx3suz