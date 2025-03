ଗାନ୍ଧିନଗର: ଗୁଜୁରାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୋଦୀ । ନଭସରି ବଂଶୀବୋର୍ସିରେ ଆୟୋଜିତ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ । ଏକ ବିଶାଳ ରାଲିରେ ଯାଇ କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳରେ ଯୋଗଦେଲେ । ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ନଭସରିରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସମ୍ମେଳନ । ଯେଉଁଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୧.୧ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ଏବଂ ତାସହ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଘୋଷଣା ବି କରିପାରନ୍ତି ।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi arrives at the Lakhpati Didi program at Vansi-Borsi in Navsari, Gujarat where he will address over 1.1 lakh women during the event. pic.twitter.com/MYjMbZLGjp