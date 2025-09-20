ଅହମଦାବାଦ: ମିଜୋରାମ, ମଣିପୁର, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ପରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଗୁଜରାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେ 'ସମୃଦ୍ଧ ସେ ସମୃଦ୍ଧି' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୩୪,୨୦୦କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଜରାଟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସଭାକୁ ଆସିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ଜଣାଇଥିଲେ।
ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, "ଆଜି ଆମର ଭାବନଗର ମନ ଖୁସି କରିଦେଲା। ସବୁଠି ଜନସମୁଦ୍ର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବନଗରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ପଠାଇଥିବା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଦେଶ ଓ ବିଶ୍ୱରୁ ମୁଁ ପାଇଥିବା ଭଲପାଇବା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ, ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।"
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, "ଆଜି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୁଜ୍ ଟର୍ମିନାଲର ଉଦଘାଟନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବନଗରରୁ କରିଥିଲି। ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଭାଇଚାରାର ମନୋଭାବ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଆମର କେହି ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଲା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା। ଆମକୁ ଏହି ଶତ୍ରୁକୁ ଏକାଠି ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ବିଦେଶୀ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ, ଦେଶର ବିଫଳତା ସେତେ ଅଧିକ ହେବ। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଦେଶକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଆମର ୧.୪ ବିଲିୟନ ନାଗରିକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଶହ ଶହ ସମସ୍ୟାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ଅଛି ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ। ତେଣୁ, ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକର ସାମ୍ନା କରି ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇ ଠିଆ ହେବା।"