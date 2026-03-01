ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ପୁଡୁଚେରୀରେ ୨,୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଗତିଶୀଳତା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଗେଇଯାଉଛି। ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ‘ପୁଡୁଚେରୀ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧ, ସନ୍ଥ, କବି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଭୂମି। ଏଠାରେ ମହାକବି ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଭାରତୀ ଜାତୀୟତାର ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ମାତା ମୀରା ଅଲଫାସା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟ, ଶିକ୍ଷା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ‘BEST’ ପୁଡୁଚେରୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ। "ଗତ ସାଢ଼େ ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସୁଶାସନ ଓ ବିକାଶ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ନେଇଛି, ଯାହା ପ୍ରତି ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତି ସୂଚକାଙ୍କ ସ୍କୋର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିଛି" ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ରେ ରେକର୍ଡ ୧୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। "ପୁଡୁଚେରୀକୁ ଏବେ 'ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା' ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସୀମିତ ଥିଲା; ଏହା ସଡକ, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ସ୍କୁଲ, ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଏହିପରି ପ୍ରକଳ୍ପ ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ" ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଥିଲେ, “ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ସଶକ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ି ଆମ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ମୂଳଦୁଆ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ।” ଏନଆଇଟି କରାଇକାଲରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଛାତ୍ରାବାସ ସୁବିଧା ସମୂହ ସହିତ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତୀକରଣ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସହାୟତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଖାଲି ଥିବା ହଜାର ହଜାର ପଦ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ସରକାରୀ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଯୁବମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ।
ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସବୁଜ ଗତିଶୀଳତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଂଶ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପୁଡୁଚେରୀ ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇ-ବସ୍ ସେବା ଅଧୀନରେ ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏକ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିବ।
ଏହା ସହିତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଡୁଚେରୀ, କରାଇକାଲ, ମାହେ ଓ ୟାନମରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଗୃହ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ଡିସାଲିନେସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ନୂତନ ସ୍ୱେରେଜ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ବନ୍ୟା ଓ ଜଳବନ୍ଦୀ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। "ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ପୁଡୁଚେରୀର ଲୋକଙ୍କ ସହଜ ଜୀବନଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି" ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ।