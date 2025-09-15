ପାଟଣା: ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିହାରକୁ ବଡ଼ ଉପହାର । ପୁଳାପୁଳା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବର୍ଷା ସହ କୋଚି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭେଟି ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ସପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଆରଜେଡି ଉପରେ ପୁଣି ବର୍ଷିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ବିଡ଼ି ସହିତ ବିହାରକୁ ତୁଳନା କରୁଥିବାରୁ ମୋଦୀ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ବିହାରର ଉନ୍ନତିକୁ ଦୁଇଦଳ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ସହ ବିହାର, ଆସାମ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ମୋଦୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
#WATCH | Purnea, Bihar: PM Narendra Modi says, "Congress and RJD have not only threatened the honour of Bihar but also the identity of Bihar. Today, a huge demographic crisis has arisen due to infiltrators in Seemanchal and Eastern India. People of Bihar, Bengal, Assam and many… pic.twitter.com/fAWXd1SrlP— ANI (@ANI) September 15, 2025
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ବିହାରର ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ୱୋଧନ କରିଥିଲେ । ତିନି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ମୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିହାର ଗସ୍ତ ଥିଲା । କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଆରଜେଡିକୁ ମୋଦୀ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଏନଡିଏ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତାର ହିସାବ ଦେଇଥିଲେ । ମୋଦୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିହାରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି । ବିହାରରେ ୩୬ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୋଦୀ । ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ମୋଦୀ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । କୋଲକାତା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ ବିମାନବନ୍ଦର ପୂର୍ବ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିମାନବନ୍ଦର । ଏହା ସହିତ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଓ ଗୋଟିଏ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳର ମୋଦୀ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଜାତୀୟ ମଖାନା ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଉଟଘାଟିତ ହୋଇଛି । ଏହାପରେ ମୋଦୀ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ୱୋଧନ କରିଥିଲେ ।
#WATCH | Purnea, Bihar: PM Narendra Modi flags off multiple trains in Bihar.— ANI (@ANI) September 15, 2025
Prime Minister lays the foundation stone of the Rail Line between Bikramshila – Katareah worth over Rs 2,170 crore, providing a direct rail link across the river Ganga.
Prime Minister inaugurates the… pic.twitter.com/mYOoKqr2Ws