ଗୁଆହାଟୀ: ଆସାମ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ଵାଗତ ପରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ଵୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିନାହାନ୍ତି ମୋଦୀ। ଗୁଆହାଟୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଆମର ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏହି ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଇଁ ବିଜେପି-ଏନଡିଏର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ବଜେଟ୍ ପରେ ଏହା ଆସାମ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବକୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ। ଆମେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେବା ଯୋଗାଉଛୁ, ଯାହାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସର୍ବଦା ଅଣଦେଖା କରିଆସିଛି। କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତା ବାହାରେ ଥିବାରୁ ଆହୁରି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସାମକୁ ଏହା ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ବଜେଟ୍ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ଏଥର ଆସାମ ପ୍ରାୟ ୫୦ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଟିକସ ରାଜସ୍ୱ ପାଇବ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ସମୟରେ ଆସାମ କିପରି ଭୋକରେ ପଡିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ସମୟରେ ଆସାମକୁ କେବଳ ୧୦ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଟିକସ ମିଳିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ବିଜେପି ସରକାର ଅଧୀନରେ ଆସାମ, କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଉଛି।
ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣ କଥା ଉଠାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆଜିର ଦିନରେ ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଭାରତ ମାତାର ସାହସୀ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲା ତାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଛି। ଆପଣମାନେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଶକ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ କେବେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସାହସ କରିଥିଲା କି? କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଖାଲି ବୟାନ ଦେବା ଜାଣିଛନ୍ତି।
କଂଗ୍ରେସକୁ ନେଇ ଆହୁରି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଭାରତକୁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରେ, ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଭାରତ ମାତା କ''ଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଭାରତ ମାତାର ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡାଏ, ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଏ ନାହିଁ, ସେହି କଂଗ୍ରେସ କେବେବି ଭାରତ ପାଇଁ କୌଣସି ଭଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜିର କଂଗ୍ରେସ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଶକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବକୁ ଭାରତରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।