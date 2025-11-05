ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ବ ବିଜୟିନୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ । ଦିଲ୍ଲୀ ଲୋକକଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗ ସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନରେ ପୂରା ଟିମଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୋଦୀ । ଟିମ୍ କ୍ୟାପଟେନଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ । ଚାମ୍ପିଅନ୍ସମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ  କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ମୋଦି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରେ ମୋଦୀ ଭାରତ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ । ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ବ ବିଜୟୀ ଯାତ୍ରର ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସଫଳତା କଥା ଶୁଣିଥିଲେ । ଏଥିସହ ବିଶ୍ବକପ ଟ୍ରଫି ସହ ବି ଗ୍ରୁପ ଫଟୋ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । 

Advertisment

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ବ ବିଜୟୀ ପାଇଁ ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ତିନୋଟି ପରାଜୟ ସହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରୋଲିଂ ପରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ଭୁରିଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ୨୦୧୭ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା କଥା ମନେ ପକାଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋଦୀଙ୍କୁ ବିନା ଟ୍ରଫିରେ ଭେଟିଥିଲେ ମାତ୍ର ଏବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ସହିତ ଭେଟିଛନ୍ତି ।

ମୋଦୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମନର କଥା

ସେପଟେ ହରମନପ୍ରୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ- ସେ ସର୍ବଦା ବର୍ତ୍ତମାନରେ କିପରି ରହିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଏପରି ରହିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ପାଲଟିଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୨୦୨୧ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ହରଲିନଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ୟାଚ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଲେ, ଯାହା ବିଷୟରେ ସେ ସେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ହରମନପ୍ରୀତ କିପରି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ବଲକୁ ପକେଟରେ ରଖିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ବଲ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଏହାକୁ ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅମନଜୋତ କୌରଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ସେ ଅନେକ ଫମ୍ବଲ୍ ପରେ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ଫମ୍ବଲ୍ ଯାହାକୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ କ୍ୟାଚ୍ କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ ବଲ୍ ଦେଖୁଛ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଚ୍ ପରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟ୍ରଫି ଦେଖୁଛ । 

G4_7UmgbAAEimU6

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ କହିଥିଲେ, ବିଶେଷକରି ସାରା ଦେଶର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଫିଟ୍ ରହିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ।

ଉପ ଅଧିନାୟକ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା କହିଛନ୍ତି- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ବି ପାଲଟିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଝିଅମାନେ ଆଜି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା କହିଥିଲେ ଯେ- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ଟାଟୁ ଅଛି। ତାପରେ ଦୀପ୍ତି କହିଥିଲେ- ଯେ ଏହା ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଏ ।