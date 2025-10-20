ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଖୁବଶୀଘ୍ର ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ହେବ ଭାରତ । ନୌସେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ଅବସରରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତଙ୍କୀରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି ଭାରତ । ଦେଶର ଶହେରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲା ମାଓବାଦୀଙ୍କ କବଳରେ ରହିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାତ୍ର ୩ ଜିଲ୍ଲାରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ନକ୍ସଲ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ବି ମାଓମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏବେ ମାଓବାଦୀ ଅସ୍ତ୍ରଛାଡ଼ି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି । ଏସବୁ କେବଳ ଆମ ସୁରକ୍ଷାବଳଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।
ତେବେ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ମାଓବାଦର ମୂଳପୋଛ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉଛି । କେତେବେଳେ ରାତିଦିନ ମିଶନ କରି ମାଓବାଦର ଶେଷନିଶ୍ବାସ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲୁଛି ତ କେଉଁଠି ଟପ୍ ମାଓନେତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ନିପାତ କରାଯାଉଛି । ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ସନ ହେଉଖିବାରୁ ଛାନିଆ ହେଇ ସବୁଦିନ ଓଡିଶା ସୀମାନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରଙ୍କ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ତିନୋଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଏବଂ ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ହିଂସାରେ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି।୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ମାଓବାଦର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରାଯିବ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।
