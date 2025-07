ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ । ସଂସଦର ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ । କହିଲେ, ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିବେଶନ । ଏ ଅଧିବେଶନ ବିଜୟ ଉତ୍ସବର ଅଧିବେଶନ । ପହଲଗାମ ହମଲା କଥା ମନେପକାଇଲେ ମୋଦୀ । କହିଲେ, ପହଲଗାମ୍ ନରସଂହାର ପୂରା ବିଶ୍ବ ଦେଖିଲା । ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଆମେ ୨୨ ମିନିଟରେ ଆତଙ୍କୀ ଶିବିର ଧ୍ବଂସ କରିଥିଲୁ । ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ସେନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଛି । ସାରା ଦୁନିଆ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଖିଲା । ବୋମା-ବନ୍ଧୁକ ଆଗରେ ସମ୍ବିଧାନର ବିଜୟ ହେଉଛି । ଦେଶରୁ ମାଓବାଦର ମୂଳତ୍ପାଟନ ହେଉଛି । ଏବେ ଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ମାଓମୁକ୍ତ ।

ତେବେ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ କଥା କହି ମହାକାଶରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡାଇବା ଗର୍ବର ବିଷୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋଦୀ । ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ବଳ ଦେଖା ଯାଉଛି । ୨୦୧୪ ପୂର୍ବରୁ ଆକାଶଛୁଆଁ ଥିଲା ମହଙ୍ଗା ଦର, ମାତ୍ର ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବିଶ୍ବରେ ଆକର୍ଷଣ ବଢୁଛି ।

