ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଲେଟ୍‌ ଟ୍ରେନରେ ବୁଲିଲେ ମୋଦୀ। ଜାପାନ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବୁଲେଟ୍‌ ଟ୍ରେନରେ ବସି ବୁଲିଛନ୍ତି । ଉନ୍ନତ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଇ-୧୦ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଆଗି ପ୍ରଦେଶର ସେଣ୍ଡାଇରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୋଦୀ । ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଗେରୁ ଇଶିବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ  । ଏହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଚାଳକଙ୍କୁ ବି ଭେଟିଥିଲେ ମୋଦୀ । ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜାପାନର ପୂର୍ବ ରେଳବାଇ ତାଲିମ ଦେଉଛି ।  ସେମାନେ ଭାରତରେ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଇବେ । ଗତକାଲି ମୋଦୀ ୧୫ତମ ଭାରତ-ଜାପାନ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ୧୫୦ଟି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ।  ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗାମୀ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ୬ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ । 

ତେବେ ଜାପାନ ଗସ୍ତ ସାରି ଚୀନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୋଦୀ । ଜାପାନ ଗସ୍ତ ଶେଷ କରି ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ବାହାରିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଚୀନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ସେ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (ଏସସିଓ) ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଚୀନରେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଏବଂ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 

ସେପଟେ ୭ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବାରୁ ଏହା ଦେଶ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ବ ବହନ କରୁଛି । କାରଣ ୨୦୨୦ରେ ଗଲୱାନ ଉପତ୍ୟକା ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚୀନ୍ ଗସ୍ତ । ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୧୯ରେ ତାଙ୍କର ଚୀନ୍ ଗସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଓ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଏକାଧିକ ଏସ୍‌ସିଓ ବୈଠକ ପାଇଁ ଚୀନ୍ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ବେଜିଂ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ।