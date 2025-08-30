ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚୀନରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଝଲକ । ବିଶ୍ବ ଦରବାରରେ ପୁଣି ଝଲସିଲା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ । ଚୀନ କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପରିବେଷିତ ହେଲା ଓଡ଼ିଶୀ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଘଡ଼ିଏ ଅଟକିଗଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ । ଆଉ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ- କେଉଁଠୁ ଶିଖିଲ ଏ ନୃତ୍ୟ ? ଉତ୍ତରରେ ଚୀନର କଳାକାର କଲେ ଓଡିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା ।
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi watches performances based on Indian classical music and dance, as he arrives at a hotel in Tianjin, China.— ANI (@ANI) August 30, 2025
The performers are Chinese nationals who have been learning Indian classical music and dance for years now.
(Video: ANI/DD) pic.twitter.com/tHJeQPm1n3
ତେବେ ଜାପାନ ଗସ୍ତ ସାରି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଚୀନର ତିଆଙ୍ଗଜିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏକ ହୋଟେଲରେ ମୋଦୀଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ମୋଦୀ… ମୋଦୀ ନାରାରେ କମ୍ପିଥିଲା ପରିବେଶ । ଆଉ ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ମୋଦୀଙ୍କ ନଜରରେ ପଡିଥିଲା ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟ । ଯାହାକୁ ମୋଦୀଙ୍କ ସ୍ବାଗତ ପାଇଁ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ ଚୀନର କଳାକାର । ତେବେ ମୋଦୀ ସ୍ବାଗତର ସେହି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ମୂର୍ଚ୍ଛନାମୟ ପରିବେଶକୁ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଚାଇନା କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଂଗୀତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ବେଶ୍ ଚମତ୍କାର ହୋଇଥିବାରୁ ମୋଦୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ଯ କରିଥିବା ଜଣେ ଚୀନ କଳାକାରଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ ଏ ନୃତ୍ୟ ଶିଖିଥିଲ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ । ତେବେ ଉତ୍ତରରେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଜଣଙ୍କ କହିଥିଲେ- ଏହା ମୁଁ କୋଲକାତାରୁ ଶିଖିଥିଲି । ଦୀର୍ଘ ୧୩ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡିଶୀ ମୁଁ ଶିଖି ଆସୁଛି ଏବଂ ୨ ମାସ ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନୃତ୍ୟ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି କହି ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ କଳାକାର ।
#WATCH | Tianjin, China: A group of Odissi dancers gives a glimpse into their performance. They performed to welcome PM Narendra Modi to the city. pic.twitter.com/f6GLNoUEPh— ANI (@ANI) August 30, 2025
ତେବେ କଥକ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ଯ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ତାସହ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସଂଗୀତକୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଜରିଆରେ ବାଦନ କରି ମୋଦୀଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଚୀନର କଳାକାର । ଯାହା ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଂଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ବାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ତବଲା ବଜାଉଥିବା କଳାକାର କହିଛନ୍ତି- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଂଗୀତ ପରିବେଷଣକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ । ସେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ । ସେପଟେ ମୋଦୀ ମୋଦୀ ନାରାରେ ହୋଟେଲ କମ୍ପିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ମୋଦୀ । କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ସହ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାଟିଥିବାର ଫଟୋ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
#WATCH | Tianjin, China: An Odissi dancer who performed to welcome PM Narendra Modi says, "I felt little nervous but it is a great honour for me and my crew. I have learned Odissi for more than 13 years. We practised this fro 2 months and performed...He asked me where I learned… pic.twitter.com/qLAXeNau30— ANI (@ANI) August 30, 2025
ତେବେ ଜାପାନ ଗସ୍ତ ସାରି ଆଜି ଚୀନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୋଦୀ । ଦୁଇ ଦିନିଆ ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ୭ ବର୍ଷ ପରେ ମୋଦୀ ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ବେଳେ ଗଲଓ୍ଵାନ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ । ତେବେ ୨୦୧୯ ପରଠାରୁ ଆଉ ଚୀନ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଏସସିଓ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋଦୀ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ଯକ୍ରମ ରହିଛି ।
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi receives a warm welcome as he arrives at a hotel in Tianjin, China.— ANI (@ANI) August 30, 2025
Chants of 'Bharat Mata ki jai' and 'Vande Mataram' raised by members of the Indian diaspora.
(Video: ANI/DD) pic.twitter.com/hiXQYFqm07
ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧- ଏହି ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି ମୋଦୀ । ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚୀନ ଗସ୍ତକୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । କାରଣ ମୋଦୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆଣିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
China’s Indian community accorded a very special welcome in Tianjin. Here are some glimpses. pic.twitter.com/PzAV517ewF— Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2025