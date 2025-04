ବ୍ୟାଙ୍କକକ୍: ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ରାମାୟଣ ଦେଖିଲେ ମୋଦୀ । ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷିତ ଥାଇ ରାମାୟଣକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ । ରାମାୟଣ ଶେଷ ପରେ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା କଳାକାରଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇ ସେହି ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୋଦୀ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏକ ଅନନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଯୋଗର ମୁକସାକ୍ଷୀ ସାଜିଲି । ଥାଇ ରାମାୟଣ, ରାମାକିଏନର ଏକ ମନଛୁଆଁ ପ୍ରଦର୍ଶନର ସାକ୍ଷୀ ପାଲଟିଲି । ଭାରତ ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କକୁ ଏହା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଅନୁଭୂତି ।

A cultural connect like no other!



Witnessed a captivating performance of the Thai Ramayana, Ramakien. It was a truly enriching experience that beautifully showcased the shared cultural and civilisational ties between India and Thailand.



The Ramayana truly continues to connect… pic.twitter.com/wCoea0xCo1