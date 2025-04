ବ୍ୟାଙ୍କକକ୍: ମୋଦୀଙ୍କୁ ଦେଖି କାନ୍ଦିଲେ ମହିଳା । ସାମ୍ନାରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଇ ସେ ଏତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ନିଜ ଖୁସି ବୟାନ କରି ନପାରି କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ । ଆଉ ମୋଦୀଙ୍କ ହାତକୁ ଜୋରରେ ଜାବୁଡି ଧରି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସମ୍ମାନକୁ ବଖାଣିଥିଲେ । ଆଉ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଥିବା ସେ ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ଖୁସି-ଲୁହ-କୋହ ଦେଖି ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ ବୁଲାଇ ଆଣିଥିଲେ ।

ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ମୋଦୀଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ବାରମ୍ବାର ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ... ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ... କହୁଥିବା ବେଳେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବ ଭାବ କରିଦେଇଛି । ତେବେ କାହିଁକି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଏମିତି କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ, ଖୁସିରେ ନା ମୋଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କୌଣସି ସହଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାର କାରଣ ଜଣା ପଡିନଥିବା ବେଳେ ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମହିଳାଙ୍କ ଏ ବ୍ୟବହାର ଓ ସମ୍ମାନଭରା ଲୁହ ହିଁ ମୋଦୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ବଖାଣୁଛି ।

#WATCH | On his arrival in Bangkok, PM Modi witnessed a vibrant display of Indian culture: Garba from Gujarat and Mantras from the local Thai community. The Sikh community gifted a memento with the Golden Temple. Navjar mantras from the Jain community. Gita gifted by the ISKCON… pic.twitter.com/fqUo7QmSSg