ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିଜର ଜାପାନ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଶିବା ସିଗେରୁଙ୍କୁ ରାମେନ ବାଉଲ୍ସ ଓ ଚପଷ୍ଟିକ୍ସ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ରୂପା ଚପଷ୍ଟିକ୍ ସହିତ ସେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଭିଣ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରେସିଅସ ଷ୍ଟୋନ୍ ବାଉଲ୍ସ ଭାରତୀୟ କଳାକୃତି ଏବଂ ଜାପାନୀ ରନ୍ଧନ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସମନ୍ବୟ । ସିଗେରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମୋଦୀ ଦାମୀ ପଥରରେ ତିଆରି ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଚାରୋଟି ଛୋଟ ଏବଂ ରୂପା ଚପଷ୍ଟିକ୍ ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ମୁନଷ୍ଟୋନ ବାଉଲ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଜାପାନର ଡୋନବୁରି ଏବଂ ସୋବା ରୀତିନୀତିରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଏହି ମୁନଷ୍ଟୋନ, ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଝଲସୁଛି ଏବଂ ଏହା ପ୍ରେମ, ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ । ମୁଖ୍ୟ ପାତ୍ରର ମୂଳ ଭାଗ ହେଉଛି ମକରାଣା ମାର୍ବଲ୍ ଯାହା ରାଜସ୍ଥାନର ପାରମ୍ପରିକ ପାର୍ଚିନ୍ କାରି ଶୈଳୀରେ ଅର୍ଦ୍ଧ-ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ଦ୍ବାରା ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି।

ସେହପରି ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଗେରୁଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଶ୍ମିନା ଶାଲ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ। ଲଦାଖର ଚାଙ୍ଗଥାଙ୍ଗି ଛେଳିର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପଶମରୁ ତିଆରି ଏହି ପଶ୍ମିନା ଶାଲ ହାଲୁକା, ନରମ ଏବଂ ଉଷ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ। କାଶ୍ମୀରୀ କାରିଗରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାତରେ ବୁଣାଯାଇଥିବା ଏହି ଶାଲଟି ଏକ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ବହନ କରେ ଯାହାକୁ ଏକଦା ରାଜାରାଜୁଡାମାନେ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ । ଶାଲଟିରେ ଆଇଭୋରୀ ରଂଗର ଭିତ୍ତି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଧୂସର, ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ଲାଲ୍ ରଙ୍ଗରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଫୁଲ ଏବଂ ପେସଲି ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଯାହା କାଶ୍ମୀରୀ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାକୁ ଦର୍ଶାଏ।

ଏହା ଏକ ହାତ-ଚିତ୍ରିତ ପେପିଅର-ମାଚେ ବାକ୍ସରେ ରଖାଯାଇଛି ଯାହା ଫୁଲ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଡିଜାଇନ ସହିତ ସଜାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ବାକ୍ସ ସହ ଏହି ଶାଲଟି କାଶ୍ମୀରର କଳାକୃତି, ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ କାଳଜୟୀ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦର୍ଶାଏ।